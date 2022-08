Eleven Sports schept duidelijkheid over uitzenden matchen Challenger Pro League

Jan Mosselmans, COO van Eleven België, heeft de nodige informatie verstrekt over het uitzenden van matchen van 1B.

Enkele kranten schreven dinsdag dat er mogelijk geen wedstrijden van de Challenger Pro League, de vroegere 1B, op televisie zouden te zien zijn.

“De communicatie van de start van die competitie was voorzien voor vandaag, zowel op ons platform als op sociale media”, laat Mosselmans weten.

“Zo'n discussies vergen tijd, met alle mogelijke betrokkenen. Het gaat ook over zowel de situatie van dit seizoen, als van volgend seizoen. Dan gaan we naar 16 teams in de Challenger Pro League.”

“We willen die gesprekken in alle sereniteit voeren. We gaan geen extra druk zetten door wedstrijden niet uit te zenden. In afwachting van een definitief akkoord zenden we alles uit”, is Mosselmans duidelijk.

De wedstrijden worden ook niet uitgezonden met minder camera’s dan anders. “Er zijn geen wijzigingen, alles zal met dezelfde kwaliteit gebeuren zoals afgesproken met de Pro League.”