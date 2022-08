Rondje op het Kampioenenbal: Vertonghen ziet Benfica vanop de bank doorstoten, Sheriff zal dit seizoen niét stunten in Madrid (of elders)

Niet alleen voor Rangers FC en Union SG stond vanavond de voorlaatste horde richting Champions League op het programma. Ook een pak andere clubs ging op zoek naar de jackpot. Een overzicht.

Viktoria Plzen 2 - 1 FC Sheriff

FC Sheriff zorgde tijdens de vorige jaargang van het Kampioenenbal nog voor dé stunt door te gaan winnen op het veld van Real Madrid. Dat scenario zal zich niet herhalen. Het is Viktoria Plzen die de play-offs in mag gaan.

FC Midtjylland 1 - 3 SL Benfica

SL Benfica had ook in de terugwedstrijd geen moeite met FC Midtjylland. Al hebben we ook minder leuk nieuws: ook in deze wedstrijd bleef Jan Vertonghen negentig minuten aan de bank gekluisterd.

Dinamo Zagreb 4 - 2 Ludogorets

Ook Dinamo Zagreb zit nog steeds op schema om de groepsfase te behalen. Na een nipte overwinning in Bulgarije klaarden de Kroatische hoofdstedelingen in eigen huis de klus.