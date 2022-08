Zelfs zijn nationale trainer is onder de indruk: "Ik wist niet dat hij dit kon op Premier League-niveau... Wauw!"

Roméo Lavia heeft tegen Southampton meteen laten zien waarom Manchester City een terugkoopclausule van 42 miljoen in zijn contract liet zetten bij Southampton. Zelfs zijn trainer bij de Belgische U19, Wesley Sonck, was onder de indruk.

"Dat Romeo enorme voetbalkwaliteiten had, dat wist ik al. Dat hij dat ook op Premier League-niveau al kon, dat wist ik niet. Wat hij liet zien tegen Tottenham was echt wauw", zegt Sonck in de podcast De Tribune. "Spelers als Maarten Vandevoordt, Luca Oyen, Zeno Debast, Romeo Lavia, dat zijn jongens die internationaal er bovenuit steken in hun leeftijdscategorie."

Als verdedigende middenvelder maakte hij zaterdag indruk door zijn snelle denken en acties. "Voor de positie als verdedigend middenvelder heeft hij een heel interessant profiel."

Roberto Martinez houdt hem ook al in het oog. Lavia koos op zijn 18de voor speelminuten bij Southampton in plaats van erop te wachten bij City. Daar tekende hij toen hij Anderlecht op zijn 16de verliet. "Romeo is een heel rustige jongen. Hij heeft blijkbaar voor zichzelf - en waarschijnlijk samen met zijn entourage - beslist dat hij beter City kon verlaten om elders meer te kunnen spelen. Met City zal dat ook wel besproken zijn. Er is een terugkoopclausule heb ik gelezen."