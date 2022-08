Antwerpenaar beloond voor sterk seizoen in Eredivisie: contractverlenging is rond

Philippe Rommens (24) maakte vorig seizoen de overstap van TOP Oss naar Go Ahead Eagles, dat zowaar promoveerde naar de Eredivisie. De Antwerpenaar ontpopte zich vorig seizoen in geen tijd tot certitude bij de club uit Deventer.

De centrale middenvelder kwam tijdens alle 34 competitiewedstrijden in actie, waarvan 31 keer als basispion. Go Ahead Eagles kon zich vlotjes handhaven in de Eredivisie en zorgde voor enkele uitschieters.

Zo werd landskampioen Ajax geklopt, mede dankzij de winnende treffer van Rommens. De ex-speler van PSV en Lierse wordt beloond voor zijn goede prestaties. Rommens zette zopas zijn handtekening onder een verbeterd contract. De voormalige jeugdinternational ligt nu tot 2024 onder contract in Deventer, met een optie op nog een extra seizoen.

Go Ahead verloor op de openingsspeeldag met 2-0 van AZ, zaterdag krijgen Rommens en co PSV op bezoek in De Adelaarshorst.