Club NXT met spelers die eersteklassers niet kunnen betalen: "Dat is de absolute prioriteit"

Club Brugge legde aardig wat centen op tafel om de beloftenploeg van trainer Nicky Hayen te versterken.

Aan de vooravond van de start van de Challenger Pro League, de nieuwe naam voor 1B, weet Hayen bitter weinig over zijn tegenstanders.

“Het is heel moeilijk om die andere teams in te schatten”, vertelt Hayen aan Het Nieuwsblad. “Er zullen spelers afzakken uit de eerste ploeg, of net doorschuiven: het is aan ons om flexibel te zijn. Natuurlijk willen we in 1B blijven. Maar de ontwikkeling van onze jonge talenten is het allerbelangrijkste.”

Zo heeft Hayen ook Joel Ordonez onder zijn vleugels, een speler van 4 miljoen euro. Veel eersteklassers geven dat niet uit. “Maar het is niet zo dat we door die investeringen jongens gaan voortrekken: iedereen start op gelijke voet, en iedereen moet presteren. We benadrukken elke dag in welke luxepositie onze spelers zitten, met die faciliteiten in het Belfius Basecamp. Ze hebben alles om te kunnen presteren.”

“We gaan niet te veel druk op mijn jongens leggen, want dat kan verlammend werken. Af en toe zullen ze een trap onder hun kont nodig hebben, en soms zullen we moeten zalven. Maar op termijn hebben we één doel: die gasten klaarstomen voor het eerste elftal van Club Brugge. Doorstroming is de absolute prioriteit.”