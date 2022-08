Ook Challenger Pro League afgetrapt: Lommel haalt meteen ferm uit, RWDM redt een punt in blessuretijd

Ook in de Challenger Pro League zijn ze er aan begonnen. Lommel is begonnen met een zege, RWDM moest zich tevreden stellen met een punt.

Welkom terug in het profvoetbal, FCV Dender. De promovendus was ongetwijfeld vol enthousiasme het veld op gestapt voor zijn eerste wedstrijd in de Challenger Pro League, maar na een kwartier was dat al behoorlijk getemperd door doelpunten van Lommelaars Belghali en Roque. Rajsel scoorde wel snel tegen en voedde zo weer de hoop bij de thuisploeg.

Die bleef intact tot Kobe Cools halverwege de tweede helft een rood karton onder de neus geduwd kreeg. Santos maakte de 1-3 van op de stip. Diep in de slotfase maakte Nassim Chadli er nog voor Dender zware 1-4-cijfers van. Voor Lommel wel een heerlijke start van de competitie.

Biron de redder van RWDM

Dat leek het ook te worden voor Virton, want een strafschopdoelpunt van Anne gaf de Luxemburgers uitzicht op een verrassende overwinning. RWDM sleepte echter nog een punt uit de brand. Biron maakte in de 93ste minuut de 1-1.