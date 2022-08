WK voetbal gaat een dag vroeger van start: gastland en niet Oranje speelt de openingsmatch

Het aftellen naar het WK voetbal zal een dag minder duren. De start is vervroegd, het gastland gaat de openingsmatch spelen.

In het voorziene speelschema van het WK in Qatar was dat niet zo gepland. Het WK ging op maandag 21 november beginnen, met Senegal - Nederland om 11u Belgische tijd als openingswedstrijd. Dat zijn twee landen die in groep A in actie komen, de groep van Qatar.

Qatar - Ecuador op 20 november

Dat ging dan pas om 17u Belgische tijd die dag tegen Ecuador spelen, maar daar is inmiddels door de FIFA een mouw aangepast. Qatar en Ecuador zullen het reeds op zondag 20 november tegen mekaar opnemen. Het WK gaat dus een dag vroeger dan voorzien van start.

Hierdoor heeft gastland Qatar de mogelijkheid om de openingsmatch van het WK te spelen. In de laatste vier WK's speelde het gastland telkens de eerste wedstrijd.