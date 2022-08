🎥 Belgische aanvaller speelt zich helemaal in de kijker na twee speeldagen in Eredivisie

Na de jeugdreeksen van Club Brugge te hebben doorlopen kreeg Cyril Ngonge maar weinig speelgelegenheden toen hij bij de A-kern van Blauw-Zwart kwam. Nu lijkt hij helemaal door te breken in de Eredivisie.

Ngonge werd eerst uitgeleend aan Jong PSV en daarna definitief verkocht aan RKC Waalwijk. Die verkochten hem een jaar later door aan FC Groningen.

Vorig jaar was Ngonge aan het begin van het seizoen regelmatig titlularis maar na enkele teleurstellende resultaten moest hij het rooien als invaller. In totaal was hij goed voor 7 doelpunten en 1 assist vorig seizoen.

De kans is groot dat hij het dit seizoen beduidend beter doet. Op de openingsspeeldag tegen Volendam speelde Groningen 2-2 gelijk. Ngonge begon aan de partij en was goed voor een doelpunt én assist.

Vandaag trokken de Noord-Nederlanders naar Amsterdam voor een duel tegen regerend landskampioen Ajax. De Amsterdammers kwamen 1-0 voor maar op de couner kwam Groningen langszij dankzij Ngonge.

Ondertussen heeft Ajax er nog wel enkele bijgeprikt en staat Groningen 3 doelpunten in het krijt.