STVV heeft een gemotiveerde superster rondlopen: "Anders was ik nooit bij Man United of Dortmund geraakt'

Anderlecht kijkt deze middag maar beter uit zijn doppen. STVV is geen hapklare brok. De Limburgers kunnen dan ook nog eens rekenen op een gemotiveerde sterspeler. Shinji Kagawa wil dit seizoen bewijzen dat hij allesbehalve versleten is.

De 33-jarige Japanner is een superster in eigen land. Dat hij nu bij STVV speelt, is uiteraard een stunt. En hij voelt er zich zeker niet te min voor. "Ik weet dat de meeste mensen wat anders denken. Maar ik vóél me nu beter. Groeien als speler en persoon is het belangrijkste voor mij. Het maakt me niet uit wat mensen zeggen. Hoe ik me voel en waar ik naartoe wil, dat is waar het om draait. Dus focus ik op mezelf en trek ik me niks aan van de buiten­wereld", klinkt het in Het Nieuwsblad.

"Natuurlijk vergelijk ik soms met het verleden, dat doet elke speler weleens. Maar ik weet dat dat me nooit geholpen heeft. Een psycholoog uit Japan die ik vroeger raadpleegde, gaf me de tip er niet te veel mee bezig te zijn. Voetbal zit voor mij voor het grootste deel tussen de oren. That is key. Daarom probeer ik altijd alert te blijven voor wat er in mijn hoofd gebeurt. Ik wil positief blijven."

Dit seizoen wil de middenvelder zijn statistieken omhoog trekken. “Ik ben niet tevreden. Al is dat ook een beetje mijn stijl, denk ik. Als ik altijd maar tevreden zou zijn, was ik waarschijnlijk nooit bij Dortmund of Manchester United geraakt. Ik vind het jammer dat ik nog geen goals of assists heb. Maar het is nog maar het seizoens­begin en we worden sterker."