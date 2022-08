Speler met Jupiler Pro League-verleden verlaat Istanboel en zal dus niet tegen Antwerp spelen

Komende donderdag trekt Antwerp naar Turkije om het op te nemen tegen Istanbul Basaksehir in de laatste voorronde van de Conference League.

Bij de redelijk nieuwe Turkse club spelen heel wat jongens met een naam die een beleltje doen rinkelen voor de Belgische voetbalfan. Niet alleen internationale sterren zoals Mesut Ozil maar ook Rode Duivel Nacer Chadli en ex-Anderlechtspelers Peter Zulj, Stefano Okaka en Lucas Biglia.

Eén van hen zal er donderdag zeker niet bij zijn want Peter Zulj verlaat Turkije en trekt terug naar zijn geboorteland Oostenrijk. LASK Linz betaalde geen transfersom voor Zulj, zijn contract werd in Turkije in onderling overleg ontbonden.