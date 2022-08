Vorig jaar nog bij Beerschot, nu willen Arsenal en Manchester United hem

Bij Brighton speelt hij de pannen van het dak. In die mate dat de Engelse topclubs hem op hun lijstje gezet hebben. De 20-jarige Moises Caicedo speelde vorig jaar nog bij Beerschot.

Toen duidelijk werd dat het kalf bij Nieuwjaar zo goed als verdronken was, riep Brighton de middenvelder terug. Sindsdien is hij in de basis beland en speelde hij 9 PL-wedstrijden waarin enkel tegen Manchester City verloren werd. Zes keer wonnen ze en twee keer werd het een gelijkspel. Hij is nu onbetwist basisspeler bij Brighton.

Een jaar geleden was hij nog 6 miljoen waard, maar nu zullen geïnteresseerde clubs een veelvoud van dat bedrag op tafel moeten leggen. Arsenal en Manchester United worden door verschillende Britse media als gegadigden genoemd.