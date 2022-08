Thierry Henry neemt het op voor Kylian Mbappé: "Kylian heeft niets meer te bewijzen"

Kylian Mbappé kwam afgelopen weekend onder vuur te liggen nadat hij een penalty miste en een aanval weigerde verder te zetten. Thierry Henry nam het voor hen op.

Henry heeft ze ook gezien. Volgens hem moet de zaak niet worden opgeblazen. "Bij PSG wordt er altijd naar problemen gezocht", zegt de Franse voetballegende tegen Amazon Prime. "Ze winnen met 5-2 en we hebben het over Mbappé. Vorig jaar ging het steeds over Neymar. Zo zal het altijd blijven gaan, zo werkt het nu eenmaal bij PSG."

"Het Parc des Princes is zijn plaats", vervolgde Henry over Mbappé. "Hij moet natuurlijk topprestaties leveren, maar dat heeft hij sinds het begin ook altijd gedaan. Kylian heeft niets meer te bewijzen. De coach moet nu een manier zien te vinden om Mbappé, Neymar en Lionel Messi goed te laten samenspelen én alle drie de sterren gelukkig zien te houden. Succes daarmee", sloot Henry af.