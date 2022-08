Sterkhouder van Gent ligt maanden in lappenmand, maar contractverlenging is nu toch héél dichtbij

Tarik Tissoudali staat voor een maandenlange revalidatie. Weg WK, weg droomtransfer. Maar misschien wel dé kans voor KAA Gent?

Tarik Tissoudali scheurde de kruisbanden van de rechterknie in de wedstrijd tegen STVV. Niet alleen het WK, maar ook de transfer - de aanvaller kon de jackpot gaan verdienen bij Al-Rayyan SC in Qatar - valt in het water.

Ondertussen ligt er wél een verbeterd voorstel van de Buffalo’s op tafel. Tissoudali zal in de Ghelamco Arena wel geen woestijndollars scheppen, maar met de nieuwe aanbieding deed Gent een inspanning.

Witte rook

De kans is dan ook heel groot dat beide partijen eerstdaags tot een vergelijk komen. Hein Vanhaezebrouck kan op die manier - mits een inactiviteit van enkele maanden - blijven rekenen op Tissoudali, terwijl de aanvaller toch loon naar werken zal krijgen.