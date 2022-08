Roberto Martinez niet verrast over de 40 miljoen euro voor Onana: "Verkopen voor veel meer" en "Doet aan Lukaku denken"

Roberto Martinez moet binnen enkele maanden de Rode Duivels naar WK-goud proberen te brengen. Maar hij kijkt ook al naar de toekomst van enkele Belgen.

"De veertig miljoen euro voor Amadou Onana van Lille naar Everton? Neen, dat heeft me niet verrast", aldus Martinez in Het Nieuwsblad.

Big Rom

"Het doet me denken aan de transfer van Romelu Lukaku toen ik bij Everton was. Toen betaalden we voor hem ook meer dan 30 miljoen euro."

"Enkele jaren later verkochten we hem voor 90 miljoen euro aan Manchester United. Ik denk dat het bij Onana niet anders is. Hij is nog altijd maar 20 jaar."