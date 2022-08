Cristiano Ronaldo haalt uit op Instagram: "De media vertellen leugens"

Cristiano Ronaldo heeft na wekenlange speculaties eindelijk van zich laten horen. In een reactie op Instagram gaat hij in op de aanhoudende geruchten over zijn toekomst op Old Trafford.

Ronaldo's uitbarsting komt op het moment dat de 37-jarige aanvaller United nog steeds kan verlaten, daar de zomerse transfermarkt in Engeland op 1 september sluit. The Red Devils kenden een rampzalige start van het seizoen met nederlagen tegen Brighton & Hove Albion (1-2) en Brentford (4-0) en er zijn zorgen dat de selectie negatief beïnvloed is door Ronaldo's wens om te vertrekken. Met een cryptische reactie op een post op Instagram gaat Ronaldo nu in op de recente speculaties. “Ze zullen de waarheid weten als ik over enkele weken een interview geef”, zo luidt de reactie van Ronaldo op een post van ‘cr7.o_lendario’. “De media vertellen leugens. Ik heb een notitieboekje en in de laatste paar maanden zijn er honderd berichten over mij verschenen, waar er slechts vijf van juist waren. Stel je voor hoe dat is.”