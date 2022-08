Het bizarre verhaal van Elia Meschack: verdwenen bij Anderlecht, opgedoken bij Young Boys: "Kompany was verrast dat ik er was"

Het was een van de meest surrealistische gevallen van de zomer van 2019: terwijl Meschack Elia Anderlecht na zijn test leek te hebben overtuigd, was hij op weg naar Zwitserland en schreef hij zich in bij de Young Boys of Bern. In december 2021 gaf hij zijn versie van de feiten.

In 2019, toen het "Kompany-project" nog jong was, kwamen twee nogal interessante jonge Congolese talenten in Anderlecht trainen voor een test: Arsène Zola en Meschack Elia. De eerste, een veelzijdige verdediger, was omgeven door twijfels (vooral administratief) maar overtuigde de staf niet van zijn kwaliteiten. Elia was echter van een ander kaliber. De vleugelspeler van TP Mazembe wordt voorgesteld als een soort "Congolese Neymar", een zeer getalenteerde dribbelaar, krachtig en nog jong (21 jaar oud). In tegenstelling tot zijn partner overtuigt Meschack Elia.

Maar tijdens de zomer, mysterie: Meschack Elia lijkt te zijn verdwenen. De speler is niet meer aanwezig op Neerpede en zal zijn contract niet tekenen, totdat hij ineens opduikt... in Zwitserland. Hij laat in september 2019 weten dat hij geen akkoord vond met Anderlecht, verschillende aanbiedingen had gehad en nooit van plan was geweest om bij RSCA te tekenen. Hij tekende uiteindelijk voor de Young Boys Bern, wat een groot probleem zou worden voor de Zwitserse club.

De FIFA veroordeelde de transfer, die gebeurde terwijl TP Mazembe en RSC Anderlecht een akkoord hadden, zegt de Congolese club. Young Boys betaalt een jaar later bijna een miljoen euro aan TP Mazembe.

Elia beschuldigt Anderlecht

Het bleef een beetje onopgemerkt in de Belgische pers, maar in december 2021 lichtte Meschack Elia zijn tijd bij Anderlecht in de zomer van 2019 wat nader toe... en beknibbelde niet op de beschuldigingen aan het adres van Paars-Wit. "Toen ik aankwam, heb ik een week getraind na de Afrika Cup, maar het contract was nog steeds niet getekend. Op dat moment belde ik Zola, met wie ik in Anderlecht was aangekomen, om te vragen of hij zijn contract had getekend en hij zei me nee. Ik was erg verrast, want in die tijd was de competitie al begonnen."

TP Mazembe had hem echter "beloofd" dat hij naar België zou gaan om daar te tekenen. "Na twee weken training besloot ik Vincent Kompany te gaan opzoeken." Elia legt hem zijn situatie uit en onthult in het bijzonder dat Young Boys Bern een aanbod had gedaan dat dateerde van de CAN.

Vincent Kompany vertelde me dat hij verrast was dat ik erbij was

"Kompany vertelde me toen dat hij verrast was dat ik en Zola waren gearriveerd. Ze hadden andere afspraken gemaakt. Anderlecht rekende niet meer op ons", aldus de Congolese international, die het nieuws "hartverscheurend" vond.

Kompany's woorden

Meschack Elia vraagt ​​op dat moment advies aan Vincent Kompany. "Ik heb toen tegen Kompany gezegd dat Young Boys me wil hebben, maar dat Anderlecht me aan de andere kant wilde houden in afwachting van een overeenkomst met Mazembe. Ik vroeg Kompany wat hij dacht dat ik moest doen. Hij zei dat ik de beste beslissing moest nemen omdat hij niet wilde dat ik lange tijd zonder voetballen zou doen", onthult hij. Dit is natuurlijk de spelersversie, die in strijd lijkt te zijn met de clubversie.

Elia zal dan de beslissing nemen die we kennen: hij verlaat RSCA zonder te wachten tot de zaak is geregeld tussen de Brusselse directie en TP Mazembe. Een vertrek dat voor een stevige administratieve impasse tussen de clubs zal zorgen want Anderlecht had een voorakkoord met Mazembe. Bovendien zal Elia's aankomst in Zwitserland met 6 maanden worden uitgesteld: Elia zat inderdaad ook in het hart van een administratief probleem aangezien hij... drie officiële geboortedata had, waarvan er één 1992 aanwijst in plaats van 1997. De Congolees krijgt dus een schorsing van een jaar waardoor de international wordt verboden om voor zijn club te spelen, tot februari 2020 en de uitslag.

De Young Boys hebben wel geduld gehad en dat loont: sinds zijn komst heeft Meschack Elia 100 wedstrijden