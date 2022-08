Vanhaezebrouck treft Bezus en had liever eerst uit gespeeld: "Mag niet gebeuren dat Belgische ploeg wegvalt in Europa"

Hein Vanhaezebrouck maakt zich op voor een nieuw avontuur met Gent in Europa. Met ex-speler Bezus loopt er alvast een oude bekende rond bij de eerste tegenstander.

Roman Bezus heeft immers getekend bij Omonia Nicosia, dat donderdag in de Ghelamco Arena op bezoek komt. "Er is zodanig veel verkeer van spelers dat er altijd iemand wel bij een club is die bepaalde banden heeft. Je kan daar weinig tegen beginnen. Er is een voorstel van ons geweest, hij is daar niet op ingegaan. Op een bepaald moment moet je beslissingen nemen en dan zijn we gaan kijken naar andere opties."

© photonews

Hoe kijkt Vanhaezebrouck naar die dubbele ontmoeting met Omonia? "Ik vind dat we thuis in staat moeten zijn om die match naar ons hand te zetten en hopelijk is dat voldoende om het over de streep te trekken. In Cyprus, altijd warm weer, een fel thuispubliek: daar wacht je altijd een moeilijke match. Antwerp verloor vorig seizoen met 4-2 bij Omonia en had dan het geluk dat het zich thuis nog kon kwalificeren."

Geen uitsluitsel over Hauge

"Van de drie Belgische teams zijn we de enige ploeg die thuis moet beginnen", merkt de trainer van de Buffalo's op. "Ik heb het altijd liever anders. Wij moeten proberen om een goede uitgangspositie te verwerven in de eerste match. Ik heb nog geen definitief uitsluitsel of Hauge speelgerechtigd is of niet. We waren op zoek naar offensieve versterkingen en ik ben blij dat iemand erbij komt die in die sector iets kan bijdragen."

Voor de Belgische coëfficiënt zou kwalificatie van Gent welkom zijn. "We zijn vooral bezig met onszelf en willen een mooi parcours rijden in Europa. Indirect besef je ook wel dat het belangrijk is voor Belgische clubs om zeges te boeken en op die manier onze positie in Europa te verbeteren. Als we verder zakken op de ranking, kan er zomaar ook een vijfde Belgische ploeg wegvallen in Europa. Dat mag absoluut niet gebeuren."