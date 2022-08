AA Gent investeerde enorm in jeugdwerking en dat rendeert nu: 15-jarige tekent eerste profcontract

KAA Gent heeft de voorbije tien jaar enorm veel tijd en geld geïnvesteerd in het uitbouwen van een professionele jeugdwerking. Dat begint ook te renderen, want de club kan jongeren uit hun jeugd een eerste profcontract aanbieden.

Recent tekenden René Vanden Borre, Hugo Lamock en Senne De Pauw hun eerste profcontract, vandaag is het de beurt aan Matisse Willemot. Hij tekent tot 2025.

"Het eerste profcontract van Matisse is meteen ook het eerste grote succes van Elk Talent Telt, een project van de KAA Gent Foundation", schrijft Gent op zijn website. "Via dat netwerk van lokale voetbalclubs kunnen talentrijke Gentse jongeren doorstromen naar KAA Gent. Matisse Willemot is de eerste speler uit het Elk Talent Telt-project die een profcontract ondertekent. Hij is tevens één van de spelers van de succesrijke U15-lichting die vorig seizoen kampioen werd. Matisse sloot zich op 7-jarige leeftijd aan bij de U8 van Racing Gent en stroomde in 2014 vervolgens door naar de U12 van de Buffalo's."

Willemot is een geboren Gentenaar. Hij speelt op de rechterflank en kan zowel offensief als defensief ingezet worden. Hij is snel, wendbaar, heeft een groot loopvermogen en is één en al intensiteit en drive.