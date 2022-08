Het verhaal van Sergio Busquets bij FC Barcelona lijkt op zijn einde te lopen

Na dit seizoen vertrekt Sergio Busquets bij FC Barcelona. Hij wil zijn contract uitdienen en dan vertrekken.

Dit is de lezing van COPE. Vanwege de financiële problemen ging de clubleiding van Barcelona in gesprek met de zaakwaarnemer van Busquets om tot een tijdelijke salarisverlaging te komen, maar Busquets werkt er niet aan mee.

Volgens het Spaanse radiostation is Busquets tot de conclusie gekomen dat hij zijn aflopende contract gaat uitdienen en vervolgens vertrekt. COPE spreekt daarbij niet of het om een voetbalpensioen gaat, of dat Busquets op 35-jarige leeftijd nog een stap wil maken.

Busquets speelde sinds zijn debuut 681 wedstrijden in het shirt van Barcelona.