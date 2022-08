Manchester United houdt naast Meunier nog een andere Rode Duivel in het oog

Manchester United is op zoek naar versterking. En die hebben ze dringend nodig. Ze informeerden al bij Thomas Meunier om de flank te komen versterken, maar zijn nu ook uitgekomen bij een andere Rode Duivel.

Ook Yannick Carrasco wordt in het oog gehouden. De winger zit nog steeds bij Atlético Madrid, waar zijn contract in 2024 afloopt. De 28-jarige linksbuiten halen, wordt echter moeilijk. United is tegenwoordig bijlange niet meer zo aantrekkelijk en de situatie binnen de club schrikt veel spelers af.

Carrasco was in de eerste wedstrijd van het seizoen geen basisspeler bij Atlético, maar vorig seizoen stond hij elke match dat hij fit was in de basis. Met het oog op het WK lijkt hij nu ook geen risico's te zullen nemen.