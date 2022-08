Eddy Merckx steekt verhaal over CDK af en vergelijkt hem met Saelemaekers

In Italië blijft Charles De Ketelaere het gespreksonderwerp bij uitstek op dit moment.

La Gazzetta dello Sport besteedde in het sportmagazine dat de krant elke week uitgeeft heel wat ruimte aan Charles De Ketelaere.

Ook wielerlegende Eddy Merckx deed zijn zegje over CDK. “Bij Club Brugge was Charles de ster. Zonder twijfel: hij is veel completer dan Saelemaekers. Hij heeft een goeie vista, een super goeie techniek, hij houdt ervan om ploegmaats in doelrijpe posities te brengen.”

“Hij lijkt mij een altruïstische speler, iemand die de ploeg altijd op de eerste plaats zet. Hij kan bevestigen in de Serie A. Hij is een goede aankoop.”