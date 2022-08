Opnieuw geen zege voor Vincent Kompany ondanks 3-1-voorsprong

Burnley heeft op de vijfde speeldag in The Championship 3-3 gelijk gespeeld tegen Blackpool.

Na de zege in de openingsmatch dit seizoen wist Vincent Kompany met Burnley al vier keer op rij niet meer te winnen.

De partij begon nochtans heel goed voor Kompany en co. Na drie minuten stond Burnley al op voorsprong. Iets na het half uur was het 3-1.

De Burnleyfans werden al lyrisch, maar in drie minuten tijd, een kwartier voor het einde van de match, kwamen de bordjes nog helemaal in evenwicht. Met 6 op 15 is Burnley momenteel 15de.