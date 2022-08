🎥 Wanneer het maar niet wil lukken: Hazard mist penalty bij invalbeurt Real Madrid

Real Madrid heeft zaterdag met overtuigende cijfers gewonnen op het veld van Celta de Vigo. Eden Hazard mocht in minuut 83 invallen maar zag een penalty gepakt worden.

Real Madrid had het vorige week nog knap lastig tegen Almeria om een achterstand goed te maken. Ditmaal kwam De Koninklijke op voorsprong dankzij Benzema.

Aspas bracht Celta op gelijke hoogte maar enkele minuten voor de rust schilderde Modric een afstandsschot in de bovenhoek. Wanneer ook Vinicius Jr. na de rust de 1-3 scoorde was het helemaal over.

Valverde zorgde nog voor een vierde doelpunt voor Real Madrid en in de 83e minuut mocht Eden Hazard invallen van Carlo Ancelotti. Toen Real een penalty kreeg, leek het de uitgelezen mogelijkheid voor Eden Hazard om zich te tonen met een doelpunt maar de kapitein van de Rode Duivels - die zelden een penalty mist - zag zijn elfmeter gestopt worden door doelman Marchesin.