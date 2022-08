Een doelpunt puur van Belgische makelij volstaat voor Burnley

In England is de League Cup al in volle gang. Het Burnley van Vincent Kompany had een goal van Belgische makelij nodig om door te stoten naar de volgende ronde.

Net zoals in de afgelopen competitiematchen was de bal voor Burnley, maar gescoord werd er niet voor de rust. De thuisploeg (Shrewsbury) had zelfs de betere kansen. Amper 5 minuten na rust kwam het verlossende doelpunt er dan toch. Samuel Bastien was de doelpuntenmaker van dienst en dit op aangeven van Manuel Benson. Het doelpunt van puur Belgische makelij volstond voor de winst en dus de kwalficatie voor de volgende ronde.