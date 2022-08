Ten Hag plots drie banken vooruit in Manchester: "The rocket man"

Manchester United won maandag met 2-1 van Liverpool en daarmee lijken alle zorgen plots verdwenen.

De prestigezege tegen Liverpool heeft duidelijk deugd gedaan bij Manchester. Na de nederlagen tegen Brighton en Brentford leek het seizoen immers al voorbij.

De 4-0-nederlaag in Brentford zette Erik ten Hag ertoe aan om zijn ploeg 13,8 kilometer te laten lopen, precies de afstand die de Brentfordspelers meer gelopen hadden in de match.

Volgens insiders bij Man United heeft Ten Hag zelf ook die 13,8 kilometer gelopen, waardoor het respect bij de spelers voor hun trainer fiks toegenomen is. “Erik the rocket man”, valt er te horen in Engelse kranten.