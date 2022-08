Vanhaezebrouck trekt conclusie na nieuw verlies tegen Omonia: "We zitten op onze plaats in de Conference League"

De spelers van Hein Vanhaezebrouck verloren thuis van Omonia Nicosia met twee goals verschil. Op verplaatsing deden ze dat nog eens over.

De trainer van AA Gent zag in Omonia Nicosia een tegenstander die best naar waarde te schatten valt. "Dit Omonia speelt bij ons top vier, daar moeten we niet flauw over doen. We probeerden ons aan hen te meten, maar we kwamen tekort", oordeelt Vanhaezebrouck op de ploegsite.

"Bepaalde zaken waren in evenwicht maar op andere vlakken waren zij duidelijk de betere. De efficiëntie, drive en weinige technische fouten bij hen zaten gewoon goed. Bij ons niet." Hoe groot is de ontgoocheling dan? "Het komt hard aan, maar we moeten ons neerleggen bij het feit dat we verloren van een team dat thuishoort in de Europa League."

Het niveau dat zij brachten is iets waar wij naartoe willen

Waar Gent thuishoort, dat weet Vanhaezebrouck ook wel na deze uitschakeling. "Ons niveau komt op dit moment overeen met de Conference League. We zitten op onze plaats in de Conference League. Het niveau dat zij brachten is iets waar wij naartoe willen. Als we daar in slagen, kunnen we de top vier ambiëren in België."

Al is er door deze dubbele nederlaag tegen Nicosia ook niet bepaald vertrouwen opgedaan voor de competitie. "Natuurlijk hadden we liever de kwalificatie van de Europa League mee naar huis genomen, maar het is niet anders. Laat ons nu toewerken naar de topper tegen Antwerp."