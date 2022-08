AA Gent zal Europese opdoffer tegen Antwerp van zich af moeten spelen: "Het is een grote ontgoocheling"

Een opdoffer. Anders kun je het feit dat AA Gent niet naar de Europa League mag niet omschrijven. Snel de blik richten nu naar het duel tegen Antwerp, dat Europees zelfs helemaal uitgeschakeld is.

"Het was te weinig over twee wedstrijden", beoordeelt Alessio Castro-Montes de Europese ontmoeting met Omonia Nicosia op de webstek van AA Gent. "Omonia speelde defensief zoals in de heenwedstrijd. Op de counter probeerden ze gevaarlijk te zijn en zo scoorden ze over beide matchen heen vier keer."

Aanvallend ondermaats

Als je je aanpak kunt omzetten in efficiëntie, kom je al een heel eind. AA Gent was dat niet in beide zones van de waarheid. "Wij waren ondermaats op aanvallend vlak. In de heenmatch hadden we nog heel wat kansen. Nu kon je zo op één hand tellen, maar in beide matchen maken we ze niet af."

Na de 0-2 in de Ghelamco wisten de Buffalo's wat hen te doen stond. "Door hier een goed resultaat neer te zetten, konden we die heenmatch uitwissen, maar dat is duidelijk niet gebeurd. Het is een grote ontgoocheling. Na deze twee wedstrijden verdienen we niet om in de Europa League te staan, daar moeten we eerlijk in zijn."

Knop omdraaien

Gent krijgt zondag al wel de kans om alles van zich af te spelen tegen Antwerp. "Het zal moeten. Goed dat we direct een nieuwe wedstrijd op het programma hebben. Alleen zo kunnen we de de knop omdraaien. We kunnen beter, dat weet iedereen."