Beste man van Antwerp dit seizoen werd geslachtofferd door Mark Van Bommel in cruciaal duel tegen Istanbul BB

Mark Van Bommel experimenteerde donderdagavond met zijn opstelling en dat pakte allerminst goed uit.

Ekkelenkamp niet voor Gerkens

Door de schorsing van Pieter Gerkens moest Van Bommel anders aantreden tegen de Turken in het eigen Bosuilstadion. Ekkelenkamp centraal zetten leek de beste optie maar de Nederlandse aanwinst belandde op de flank. De driehoek Verstraete-YusuNainggolan moest voor de gewonnen duels zorgen op het middenveld.

Verstraete mocht nog geenekele wedstrijd van Antwerp aanvatten als titularis en liet zich nooit echt opmerken met goede acties tegen Istanbul BB. Ekkelenkamp is dan weer geen echte winger en kon de vele kansen in de eerste helft niet omzetten in een doelpunt. Het verschil tussen een middenvelder en een aanvaller misschien wel.

Geen rol voor Yusuf

Maar wie het grootste slachtoffer was van de tactische beslissingen van Mark Van Bommel, was de 22-jarige Nigeriaan Alhassan Yusuf. Meestal vormt hij met Gerkens en Nainggolan een driehoek en is hij de meest defensieve van de drie. Donderdagavond moest hij die eer delen met Verstraete.

Yussuf was nagenoeg elke week een van dé utiblinkers bij Antwerp door zijn kleine lengte maar toch enorme power en duelkracht leek hij wel de Ngolo Kanté van de Jupiler Pro League. Maar donderdag was hij één van de slechtsten bij Antwerp.

Boter op het hoofd

Bij het eerste tegendoelpunt van Ozcan liet Yussuf de Turk helemaal vrij aan de rand van de 16 en ook na de controle van Özcan kon Yussuf niet meer terugkomen. Bij het derde doelpunt leek Yussuf doelpuntenmaker Aleksic te moeten dekken maar de Serviër kon vriji de 1-3 inkoppen.

Het leek erop dat hij wat verloren liep tussen verdediging en aanval met geen echte taak als enige defensieve middenvelder. Vaak vis noch vlees en gevaarlijk zijn in de 16 was nooit een van zijn beste punten dus dat was hij gisteren ook niet. Hopelijk voor hem beseft Van Bommel waar het schoentje wringt want Yusuf kan weleens voor heel veel geld The Great Old verlaten als hij speelt zoals op de eerste speeldagen.