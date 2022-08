Wesley Fofana kan de duurste verdediger ooit worden

Wesley Fofana is een 21-jarige centrale verdediger bij Leicester City. Ondanks dat Fofana een zware kuitbeenblessure opliep en sindsdien nog maar 14 wedstrijden speelde, is er zware interesse van Chelsea. Ze boden al verschillende keren op Fofana, maar de voorstellen van onder meer 72 en 83 miljoen euro werden telkens geweigerd door Leicester.

Nu zou Chelsea een nieuw bod aan het voorbereiden zijn. Dat zou 75 miljoen Britse pond zijn. Of omgerekend bijna 89 miljoen euro zijn. Daarmee zou Fofana de duurste verdediger ooit worden. Manchester United betaalde in 2019 87 miljoen euro voor Harry Maguire. Ook toen was Leicester de club die mocht cashen.

Chelsea are preparing new proposal for Wesley Fofana. It will be around £75m, still deciding the add-ons structure. Deal still on through intermediaries. 🚨🔵 #CFC



Leicester, waiting to receive the new bid to decide - as Fofana only wants Chelsea. pic.twitter.com/CAI1I2qvvJ