Speler wil weg maar Ajax wijst bod van 90 miljoen af op Antony

De Braziliaanse winger moet de nieuwe prestigeaankoop worden van Erik Ten Hag bij Manchester United. Hij wil zijn ex-speler er absoluut bij en de Engelse club is bereid om diep in de buidel te tasten.

Ondertussen zou Manchester United al driemaal een officiëel bod hebben uitgebracht bij de Amsterdammers en was het laatste bod maar liefst 90 miljoen euro. En toch heeft Ajax geweigerd om Antony (aan die prijs) te verkopen.

De speler en zijn entourage zijn absoluut niet happy met het standpunt dat Ajax heeft ingenomen want de 22-jarige winger wil heel graag naar Manchester. Ajax geeft niet aan voor welk bedrag Antony wél te koop zou zijn en dat maakt de zaak complex want de Engelsen vinden nu al dat ze genoeg op tafel leggen.

Manchester United new bid has been rejected by Ajax earlier today. €90m is considered not enough, that’s why Antony is disappointed with Ajax - he only wants United. 🚨🔴 #MUFC



Bid has been submitted as called by @MikeVerweij and it’s already turned down. pic.twitter.com/zmKzbnecZt