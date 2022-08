Liverpool wint met 9-0 monsterscore van Bournemouth, Haaland begeleidt Manchester City in knappe comeback tegen Crystal Palace

Na een nederlaag op het veld van Manchester United was Liverpool met een 2 op 9 nog steeds op zoek naar een eerste overwinning van het seizoen en dat tegen Bournemouth. Ook bij Manchester City wouden ze natuurlijk nog eens winnen na een gelijkspel op Newcastle.

Jürgen Klopp had zijn mannen heel hard opgepept voor hun thuiwedstrijd tegen Bournemouth. In hun vierde wedstrijd van het seizoen was Liverpool namelijk nog steeds op zoek naar een eerste zege. Al in de derde minuut wist Luis Fernando Díaz de 1-0 mooi tegen de netten te koppen. Amper drie minuten later wist Harvey Elliot de voorsprong te verdubbelen met z'n eerste doelpunt in de Premier League. De fel bekritiseerde Trent Alexander Arnold wist met een knap schot de 3-0 op het bord. Roberto Firmino en Virgil van Dijk maakten er nog voor de rust 5-0 van. Nog nooit in hun geschiedenis had Liverpool bij de rust een voorsprong van vijf doelpunten.

Na de rust gingen de mannen van Klopp gewoon rustig verder. Na amper één minuutje maakte Chris Mepham een eigen doelpunt en zo was de 6-0 een feit. Roberto Firmino wist er op het uur met zijn tweede doelpunt van de namiddag ook nog 7-0 van te maken. Fabio Carvalho kon er tien minuten voor tijd het achtste doelpunt van de namiddag scoren en de tweede van Luis Fernando Díaz legde de 9-0-eindscore vast. Een knappe prestatie van Liverpool en zo lijkt de slechte competitiestart van de mannen van Klopp even helemaal vergeten.

Photonews

Manchester City met knappe comeback

Manchester City moest na een teleurstellend gelijkspel op het veld van Newcastle vol aan de bak tegen Crystal Palace, maar al snel ging dat plan helemaal fout. In de vierde minuut krijgen de bezoekers een vrije trap die enkele keren afwijkt vooraleer John Stones hem in eigen doel devieert. Na twintig minuutjes wist Joachim Andersen de voorsprong zelfs te verdubbelen. Rusten bij een 0-2 achterstand, Guardiola had dat graag anders gezien.

Na de rust kwamen de mannen van Manchester City buiten als beesten. In de eerste helft speelden ze eigenlijk niet echt slecht, maar scoren lukte niet. In de tweede helft lukte dat al redelijk snel. Bernardo Silva maakte de 1-2 en zo was City weer volledig in de wedstrijd. De rest van de tweede helft werd gedomineerd door één man: Erling Braut Haaland. De nieuwe Noorse spits maakte een hattrick en zo won City met 4-2. Opvallend is dat het de tweede week op rij is dat Manchester City nog punten weet te pakken na achter te staan met twee doelpunten verschil, knappe prestatie van De Bruyne & co.