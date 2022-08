🎥 Balotelli kan nog altijd het bloed onder de nagels vandaan halen: zijn coach gaat hem publiekelijk te lijf

Vincenzo Montella en Mario Balotelli zijn landgenoten. Maar gisteren liep het scheef tussen hen. Na een discussie waarbij Balotelli blijkbaar te ver ging, vloog zijn trainer hem aan.

De coach van Adana Demirspor zette Balotelli op de bank en gaf de voorkeur aan Dzyuba. De Rus kwam deze zomer over van Zenit St. Petersburg. Zonder Balotelli kwam Adana via de Portugees Kevin Rodrigues al na zes minuten aan de leiding in het Yeni Adana Stadyumu. Het bleek de enige treffer van de wedstrijd.

Direct na rust zagen de toeschouwers alsnog Balotelli in actie. De voormalig Italiaans international was de vervanger van Dzyuba, maar kon niet imponeren in de tweede helft. Direct na het laatste fluitsignaal troffen Balotelli en Montella elkaar bij het handenschudden met de arbitrage. Daarbij zei de aanvaller iets tegen zijn coach, die vervolgens uit zijn slof schoot.