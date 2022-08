Veel lof voor Van Bommel van middenvelder die het veel beter doet: "Hij is daar heel goed in"

Alhassan Yusuf is dit seizoen een vaste waarde geworden bij Antwerp. De 22-jarige verdedigende middenvelder past in het spel dat Mark van Bommel wil spelen. Onder Brian Priske had hij het veel moeilijker.

Yusuf weet dan ook waaraan het ligt dat hij dit seizoen beter tot zijn recht komt. “Ik denk aan de coach, want de andere spelers zijn er nog. Het systeem is veranderd en ook de spelwijze is veranderd", vertelt hij in De Zondag. "Elke coach komt met instructies over hoe hij wil spelen en hoe hij jou als speler ziet. Van Bommel spreekt heel veel met mij. Elke dag. Hij probeert mij informatie te geven die het mij in de wedstrijden echt gemakkelijk maakt."

Van Bommel krijgt dan ook veel lof. Het collectief beter spelen, is volgens Yusuf zijn verdienste. “De nieuwe coach is daar heel goed in: het team in elkaar steken en het individualisme wegnemen. Iedere dag is hij daarmee bezig, op en naast het veld.”

De Nigeriaan speelt ook als echte verdedigende middenvelder, al is hij niet groot en sterk. "Het hangt van de visie van de coach af welk profiel hij op die positie verkiest: wil hij daar voetbal spelen of een grote en sterke jongen zetten?"