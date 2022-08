Voormalige STVV-verdediger verlaat Rusland en vindt nieuw (en veiliger) avontuur in de Ligue 1

Maximiliano Caufriez maakte vorig jaar nog een grote transfer van STVV naar Spartak Moskou. Amper één jaar later staat de Belg al op vertrekken naar de Ligue 1.

Volgens de Franse krant L'Equipe is de Franse ploeg Clermont Foot bezig met de transfer van Maximiliano Caufriez (25). Vorig jaar vertrok de Belgische centrale verdediger uit onze competitie. Het Russische Spartak Moskou kwam Caufriez wegplukken bij STVV voor een bedrag van 2,5 miljoen euro. Clermont Foot promoveerde afgelopen seizoen als vicekampioen voor het eerst in hun geschiedenis naar de Ligue 1. Ze waren al enkele weken op zoek naar een centrale verdediger, maar die lijken ze nu gevonden te hebben.

Maximiliano Caufriez zou zelf niet weigerachtig staan tegenover een transfer door de politieke problemen in Rusland. Een avontuur in de Ligue 1 is een uitgelezen kans voor de centrale verdediger om opnieuw dichter bij huis te komen voetballen. Caufriez staat wel nog tot 2025 onder contract bij Spartak Moskou, waarmee hij vorig seizoen de Russische beker won, dus zal Clermont Foot wel moeten betalen voor de Belg. In het verleden speelde Caufriez voor Waasland-Beveren en STVV.