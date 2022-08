Antwerp wil op zoek gaan naar meer creativiteit op de flank in plaats van een vervanger voor Michael Frey

Antwerp zag met Michel-Ange Balikwisha en Michael Frey twee van zijn aanvallers uitvallen met een spierblessure. De kans is klein dat er een nieuwe diepe spits zal bijkomen. Al zal Antwerp een opportuniteit niet laten liggen.

Op de maandagmiddag training was Marc Overmars één van de aandachtige toeschouwers bij Antwerp. Daar liet hij uitschijnen aan Het Nieuwsblad dat een bijkomende diepe spits momenteel geen prioriteit is voor de 'Great Old'.

De voorkeur gaat uit naar een polyvalente flankaanvaller om extra creativiteit te hebben op het veld en die eventueel kan depanneren als spits. Na het vertrek van Benson en de blessure van Balikwisha zit Antwerp wel krap op deze positie.