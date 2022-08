Roméo Lavia maakt zijn eerste Premier League goal tegen Chelsea

Afgelopen zomer betaalde Southampton 15 miljoen euro aan Manchester City voor de totaal onervaren Roméo Lavia. De Saints zijn overtuigd van zijn talent ook al heeft hij nog zo goed als geen evraring bij een eerste ploeg. Afgelopen speeldagen bewees Lavia dat dat vertrouwen terecht was.

De eerste van @RomeoLavia in de @PremierLeague is eein feit! 🤩🇧🇪 pic.twitter.com/CEzOpEi6Ra

Lavia voetbalt met veel lef en geen angst. Onder andere Jadon Sancho toonde zijn bewondering voor de jonge Belgische middenvelder.

Lavia equalises for Southampton . 🔴 1-1 🔵 [28] #SouChe

Le joli message de Jadon Sancho à Roméo Lavia :



"5 ans plus tard. Tu t'es accroché à ton rêve et tu as cru en toi, c'est inspirant. Continue de faire ce que tu fais, le monde est à tes pieds. Tu es un joueur très spécial." 🥰



(IG : sanchooo10) pic.twitter.com/oqxa9UalLd