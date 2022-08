Wie is Antony, het Braziliaanse wonderkind waar Manchester United bijna 100 miljoen euro voor over heeft?

95 miljoen euro! Ajax kan zich weer een stukje rijker rekenen na de uitgaande transfer van Antony naar Manchester United. Waarom heeft de Engelse club zoveel geld over voor de Braziliaanse flankaanvaller?

Manchester United heeft met Antony een nieuwe flankaanvaller binnengehaald. Ajax casht maar liefst een bedrag van 95 miljoen euro voor de Braziliaan. Waarom is de Engelse club zo ver willen gaan om Antony binnen te halen? De eerste, meest voor de hand liggende reden is de coach van Manchester United: Erik ten Hag. De Nederlandse coach werkte de afgelopen twee seizoenen samen met Antony bij Ajax en weet dus wat de jonge flankaanvaller in z'n mars heeft. Toch is 95 miljoen euro een hele hoop geld voor een speler wiens marktwaarde wordt geschat op 35 miljoen euro.

Ajax doet alleszins goude zaken met de verkoop van Antony. Slechts twee jaar geleden betaalden ze zelf maar een kleine zestien miljoen euro. In totaal maken ze dus een kleine 80 miljoen euro winst op de transfer. Het is ook de duurste uitgaande transfer ooit uit de Eredivisie. De transferprijzen van Frenkie de Jong (voor 75 miljoen naar Barcelona) en Mathijs de Ligt (voor 75 miljoen naar Juventus) liggen nog een pak onder de prijs van Antony. Eerder deze zomer betaalde Manchester United ook nog eens 57,37 miljoen euro aan Ajax om Lisandro Martínez binnen te halen. Dat is momenteel de vierde duurste uitgaande transfer uit de Eredivisie ooit.

© photonews

Manchester United betaalde maar voor één speler ooit meer: Paul Pogba. Hij kwam in het seizoen 2016/2017 over voor een recordbedrag van 105 miljoen euro van Juventus. Dat betekent dat de nieuwe ploeg van Erik ten Hag minder betaalde voor spelers als Jadon Sancho (85 miljoen euro), Romelu Lukaku (84,7 miljoen euro) en Bruno Fernandes (63 miljoen euro). Dat wil dan toch wel zeggen dat ze heel veel vertrouwen hebben in de steeds nog maar 22-jarige Antony. In het verleden betaalde Manchester United ook 87 miljoen euro aan Harry Maguire. Hij is het grote voorbeeld dat bij hoge transfersommen ook hoge verwachtingen komen kijken en dat het heel snel gedaan kan zijn. Antony is dus gewaarschuwd.

Statistieken

In zijn thuisland Brazilië speelde Antony in totaal 37 wedstrijden voor FC São Paulo. Daarin scoorde hij vier keer en gaf hij zes assists. Dat was genoeg om de Amsterdammers in de zomer van 2020 te overtuigen hem voor 15,75 miljoen euro naar Nederland te halen. Bij Ajax haalde Antony betere statistieken en bewees hij dus dat de Amsterdammers de juiste beslissing hadden gemaakt door hem te halen. In 82 wedstrijden maakte hij 24 doelpunten (waarvan enkele pareltjes) en deelde hij ook nog eens 22 assists uit. Hij speelde ook 11 wedstrijden met Ajax in de Champions League waar ze bij Manchester United een inschatting kunnen maken hoe hij speelt op het allerhoogste niveau. Met drie goals en vier assists zijn z'n statistieken ook daar helemaal niet verkeerd.

Verder is er ook het feit dat Antony op zijn 22-jarige leeftijd al international is. En ja, dat is een prestatie, want in Brazilië heb je een hele hoop goede flankspelers rondlopen. Zeven keer begon hij op de bank, maar telkens mocht hij invallen. In z'n eerste wedstrijd scoorde hij meteen tegen Venezuela en in z'n vijfde invalbeurt nog eens tegen Paraguay. De laatste twee keer koos Braziliaans bondscoach Tite ervoor Antony in de basis te zetten en zo hield hij toch spelers als Martinelly (Arsenal) en Rodrygo (Real Madrid) op de bank. Ook gaf hij in totaal twee assists in die twee wedstrijden. Of Antony effectief klaar is om de concurrentiestrijd bij Manchester United met spelers als Anthony Elanga, Marcus Rashford en Jadon Sancho te winnen valt af te wachten, maar één ding is zeker: Manchester United heeft er een zeer goede flankaanvaller bij.