Deal is rond: Dendoncker op weg naar Aston Villa, Wolverhampton geeft akkoord

Leander Dendoncker is op Transfer Deadline Day in Engeland nog van club veranderd. En 't gaat niet West Ham worden, dat hem enkel wou huren. Aston Villa is in de dans gesprongen voor een definitieve transfer.

Wolverhampton had niet veel oren naar een vertrek van Dendoncker, die zowel op het middenveld als in de verdediging kan depaneren. Maar met het WK in zicht wou de Rode Duivel een club waar hij basisspeler zou zijn. Bij The Wolves verloor hij zijn plaats aan Matheus Nunes. En dus is Aston Villa in de dans gesprongen. Zij wilden een polyvalente middenvelder/verdediger. Ze zijn bereid zo'n 15 miljoen euro voor hem op tafel te leggen. Eerst wou Wolverhampton daar niet van weten, maar na een gesprek met de entourage van de 27-jarige Belg willen ze nu toch toegeven. Benieuwd of het vandaag rond komt.