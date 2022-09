📷 OFFICIEEL: Dendoncker gaat op zoek naar minuten bij Aston Villa

Leander Dendoncker was bij Wolverhampton op een zijspoor belandt na de komst van Matheus Nunes. Hij had nog een contract voor één jaar bij Wolverhampton en dat wou hem dus nu nog ten gelde maken.

Zowel West Ham United als Aston Villa waren geïnterreseerd in de middenvelder nadat ze slecht aan het seizoen begonnen waren en dus op zoek naar versterking. Uiteindelijk koos Dendoncker voor Aston Villa, dat gecoacht wordt door Steven Gerrard.

Aston Villa zou zo'n 15 miljoen betalen aan Wolverhampton, dat ongeveer hetzelfde betaald had aan Anderlecht, nadat het Dendoncker eerst een jaar had gehuurd van Anderlecht.

Aston Villa is pleased to announce the signing of Leander Dendoncker from Wolverhampton Wanderers. ✅