Toch nog oplossing? Batshuayi opnieuw op weg naar Turkije

't is D-day voor Michy Batshuayi. Als hij vandaag niet vertrekt bij Chelsea kan hij het WK zo goed als zeker op zijn buik schrijven. De aanvaller heeft nul uitzicht op speelminuten bij de Londenaren. Intussen is er wel een ploeg voor hem opgedoken: Fenerbahçe.

Fenerbahçe heeft de pijlen op hem gericht nadat hun andere targets onhaalbaar bleken. Batshuayi speelde eerder al in Turkije, bij Besiktas. Daar scoorde hij 14 keer in 42 matchen. Batshuayi zou er uiteraard wel oren naar hebben, want zijn contract bij Chelsea loopt volgende zomer af.

Bij The Blues heeft hij dit seizoen nog geen wedstrijd gespeeld. Het is dan ook af te wachten of Roberto Martinez hem binnen veertien dagen gaat oproepen voor de Rode Duivels.