Carlo Ancelotti blijft het herhalen: "Eden Hazard is niet geblesseerd"

De Spaanse competitie is ondertussen aan zijn vierde speeldag toe. In de eerste drie kwam Eden Hazard in totaal aan 39 speelminuten.

De voorbereiding begon heel positief voor Eden Hazard, met de nodige speelkansen, maar toen de matchen met inzet eraan kwamen wijzigde zijn rol drastisch.

In de eerste drie matchen in La Liga verzamelde Eden Hazard amper 39 speelminuten. Dinsdag begint de Champions League, misschien opent dat deuren voor Hazard in de competitie.

Op zijn persconferentie was Carlo Ancelotti echter opnieuw vol vertrouwen over de Rode Duivel. "Hij is niet geblesseerd. Hij werkt goed en het is te vroeg om conclusies te trekken na drie wedstrijden. Maar ik ben ervan overtuigd dat hij een belangrijkere rol zal spelen dan vorig jaar."

Met het WK voor de deur wordt het dringend tijd dat Eden Hazard weer wat speeltijd krijgt, anders lijkt hij in Qatar geen enkele rol van betekenis te spelen.