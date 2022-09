Lierse K. wint makkelijk van Deinze en wordt leider in Challenger Pro League

Op de vierde speeldag van de Challenger Pro League heeft Lierse K. de leiding genomen na een makkelijke overwinning tegen Deinze.

Deinze begon sterk aan de wedstrijd en beloonde zichzelf met een goal na twintig minuten. Jellert van Landschoot bracht Deinze op voorsprong na een fout in de verdediging van Lierse K. Even daarvoor had Deinze wel deze enorme kans gemist.

Vier minuten later maakte Leandro Rocha alweer gelijk met zijn zesde van het seizoen. Twee minuten voor de rust kreeg Lierse K. een strafschop en Thibault Van Acker mistte niet. Ook na de rust kon Van Acker nog scoren en acht minuten voor tijd kon ook Rocha zijn tweede van de avond maken. Het is al de derde wedstrijd op rij dat de Portugees twee keer scoort.

In de stand gaat Lierse K. naar de leiding. Ze hebben twee punten voorsprong op Beerschot en drie op Lommel, dat wel nog speelt tegen SK Beveren. Deinze heeft vijf punten en staat voorlopig zevende.