Opvallend: Speler Mumbai City doet trainingsstage van 2 weken bij Lommel SK

Lommel SK ontvangt een speler van zusterclub Mumbai City voor een twee weken durende trainingsstage.

Twee weken lang zullen ze bij Lommel SK op training kunnen rekenen op Lalengmawia 'Apuia' Ralte. De 21-jarige middenvelder van Mumbai City FC komt over voor een trainingsstage. “Door onze samenwerking met de City Football Group wisten we dat het een weg zou openen voor spelers en coaches om toegang te krijgen tot de collectieve middelen van de Group. Het doet me een groot genoegen om te zien dat Apuia de voordelen krijgt van de technische expertise en knowhow bij SK Lommel", legde Kandarp Chandra, CEO van Mumbai City, uit op hun clubwebsite.

Dit is een indicatie dat talent in Mumbai City zal worden bevorderd en gekoesterd binnen de Groep en dit kan mogelijk deuren openen voor anderen om ook een soortgelijke ervaring op te doen. Ik wil onze collega's van Lommel en CFG bedanken voor het faciliteren van deze trainingsstage en we wensen Apuia het allerbeste voor zijn tijd in België", voegde hij er nog aan toe. De City Football Group heeft een meerderheidsaandeel bij Manchester City, New York City, Melbourne City, Montevideo City, Mumbai City, Lommel, Troyes en Palermo.