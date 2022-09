51 seconden: Iheanacho zet Leicester wel heel vroeg op voorsprong tegen Brighton

Leicester gaat vandaag op bezoek bij Brighton. Tielemans & co hadden nog geen minuut nodig om op voorsprong te komen.

Leicester, met Youri Tielemans aan de aftrap, is vannamiddag op bezoek bij Brighton. Lang hadden de bezoekers niet nodig om op voorsprong te komen. Na 51 seconden om precies te zijn wist Kelechi Iheanacho Leicester op een 0-1 voorsprong te trappen. Hij rondde een knappe aanval van de bezoekers eenvoudig af. Zo bewijst de Nigeriaanse spits meteen zijn waarde bij zijn eerste basisplaats van het seizoen.

Bij het snelste doelpunt ooit in de Premier League komt Leicester wel niet in de buurt. Shane Long wist namelijk in 2019 op het veld van Watford zijn ploeg, Southampton, al na amper 7,69 seconden op voorsprong te zetten.