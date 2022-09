Nog geen Faes bij Leicester: Werkvisum nog niet in orde

Wout Faes, de enige echte inkomende transfer bij Leicester, zit vandaag nog niet in de selectie. Zijn werkvisum is nog niet in orde.

Leicester neemt het vandaag op tegen Brighton. Leicester staat momenteel met slechts één puntje op de laatste plaats in de Premier League. Brighton staat momenteel op de vierde plaats. Met een wedstrijd minder gespeeld staan ze voor ploegen als Chelsea, Liverpool en Manchester United. Het zal dus een moeilijke opgave worden voor Leicester, dat het nog moet doen zonder hun enige zomertransfer. Onze landgenoot Wout Faes zit niet in de selectie van vandaag omdat zijn werkvisum nog niet in orde is. Bij Leicester kunnen we Youri Tielemans aan de aftrap verwachten. Dennis Praet & Timothy Castagne zitten dan weer op de bank bij Leicester. Bij de bezoekers uit Brighton staat Leandro Trossard natuurlijk aan de aftrap. Deniz Undav, die vorig seizoen nog het mooie weer maakte bij Union in onze competitie, zit op de bank bij Brighton.