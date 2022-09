📷 OFFICIEEL Broer van Cristian Benteke trekt ook de grote oceaan over

Jonathan Benteke heeft een contract getekend bij Loundoun United FC in de USL, de tweede klasse in de Verenigde Staten.

Benteke komt over van FC Wegberg-Beeck uit de Duitse vierde klasse. Vorig seizoen scoorde hij in 29 wedstrijden in totaal acht doelpunten voor de Duitse club.

Via de Academy van Standard kwam hij bij Visé in de tweede klasse terecht, waarna het richting Zulte Waregem ging.

Hij trok naar Crystal Palace en van daar nog richting Nicosia, Oldham Athletic, Allemannia Aachen, terug naar Visé en uiteindelijk bij Wegberg-Beeck.