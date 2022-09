Record: Mbappé wordt topschutter van de Ligue 1 in de 21ste eeuw

Gisteren speelde PSG op het veld van FC Nantes. Kylian Mbappé viel met twee doelpunten weer op.

Kylian Mbappé heeft de seizoensstart zeker en vast niet gemist. Na amper vijf wedstrijden wist de 23-jarige Fransman al zeven keer te scoren in de Ligue 1. Die goede seizoensstart draagt bij aan een nieuw record voor Mbappé, want nu is hij de topscorer in de Ligue 1 in de 21ste eeuw.

Voor gisterenavond stond de Portugese scherpschutter Pedro Miguel Pauleta met 141 doelpunten op de eerste plek. Mbappe kon gisteren zijn 141ste en 142ste doelpunt maken, waardoor hij nu de topschutter van deze eeuw is. Edinson Cavani maakt het podium compleet met 138 doelpunten.