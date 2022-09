🎥 Christian Benteke krijgt zijn 1e kans om te scoren in de MLS, maar mist pijnlijk

Christian Benteke stond voor de 1e keer in de basis bij DC United. Maar hij kwam niet tot scoren.

Nochtans kreeg Christian Benteke een uitgelezen kans om tegen de Colorado Rapids te scoren. DC United kreeg bij 0-0 een penalty. Benteke mocht die nemen en kon zo zijn 1e doelpunt in de MLS maken, maar zijn poging was te zwak. Extra pijnlijk was het dat het daarna 0-0 bleef.

A big-time save from our guy tonight 😤👏#DCvCOL pic.twitter.com/0jGoyu8XQQ — Colorado Rapids (@ColoradoRapids) September 5, 2022

Sinds begin augustus zit Benteke bij DC United. Hij kwam over van Crystal Palace. Vorige week donderdag debuteerde hij met een invalbeurt tegen New York City. Ze wonnen toen met 1-2. Tegen de Rapids stond Benteke de volledige wedstrijd op het veld.

DC United telt na 29 wedstrijden 26 punten en ze staan 14e en laatste in de Eastern Conference. Daarmee zijn ze zo goed als zeker uitgeschakeld voor de play-offs.