'Na maandenlange zoektocht duikt Diego Costa plots op bij Premier League-club'

Wolverhampton Wanderers is van plan om een opvallende pion binnen te halen. Diego Costa krijgt de komende dagen de kans om zich te bewijzen.

Diego Costa is sinds januari een vrije speler nadat zijn contract bij het Braziliaanse Atlético Mineiro werd ontbonden. The Athletic weet dat de aanvaller op weg is naar Wolverhampton Wanderers.

Door de blessure van Sasa Kalajdzic zijn the Wolves op zoek naar een aanvallende versterking, terwijl de markt al gesloten is. Al moet Costa tijdens een proefperiode de komende dagen bewijzen dat hij zijn streken nog niet verleerd is.