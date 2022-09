📷 OFFICIEEL OGC Nice haalt transfervrije speler van Chelsea binnen

OGC Nice haalt Ross Barkley transfervrij binnen. Hij zat al een tijdje op een zijspoor bij Chelsea. Twee seizoenen geleden werd hij nog uitgeleend aan Aston Villa.

De middenvelder werd aan het publiek voorgesteld, zondagavond vlak voor de partij tussen OGC Nice en AS Monaco met Philippe Clement.

Barkley is ondertussen 28 jaar oud. Hij speelde sinds de winter van 2018 voor Chelsea. De middenvelder pakte ook 33 caps voor de nationale ploeg.

Welcome to your new home, Mr Barkley 💪🔴⚫️#OGCNice #RossBarkleypic.twitter.com/bR2mwZcHFZ